خالد الجندى: كورونا هتخلص علينا بسبب هؤلاء (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن جميع الأدعية للوقاية من فيروس كورونا لا تجدي نفعا بدون عمل واتباع الإجراءات الإحترازية.وأضاف الجندي خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "لو قعدنا ندعي ان ربنا يبعد عننا كورونا واحنا لسه بنتجمع ونقعد على الكورنيش وعيشنا في الدور ده.. الفيروس هايمسك مقشة ويكنسنا ويخلص علينا".وتابع الجندى، أن ارتفاع أعداد الإصابات بسبب الإهمال ولولا الدعاء وبعض العقلاء في بلدنا لصرنا مثل الدول التي وصلت فيها أعداد الإصابات لمئات الآلاف.