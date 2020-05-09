خالد الجندى: كورونا هتخلص علينا بسبب هؤلاء (فيديو)

خالد الجندى: كورونا هتخلص علينا بسبب هؤلاء (فيديو)
السبت 09/مايو/2020 - 05:40 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن جميع الأدعية للوقاية من فيروس كورونا لا تجدي نفعا بدون عمل واتباع الإجراءات الإحترازية.
وأضاف الجندي خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "لو قعدنا ندعي ان ربنا يبعد عننا كورونا واحنا لسه بنتجمع ونقعد على الكورنيش وعيشنا في الدور ده.. الفيروس هايمسك مقشة ويكنسنا ويخلص علينا".
وتابع الجندى، أن ارتفاع أعداد الإصابات بسبب الإهمال ولولا الدعاء وبعض العقلاء في بلدنا لصرنا مثل الدول التي وصلت فيها أعداد الإصابات لمئات الآلاف.
وأضاف الجندي خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "لو قعدنا ندعي ان ربنا يبعد عننا كورونا واحنا لسه بنتجمع ونقعد على الكورنيش وعيشنا في الدور ده.. الفيروس هايمسك مقشة ويكنسنا ويخلص علينا".
وتابع الجندى، أن ارتفاع أعداد الإصابات بسبب الإهمال ولولا الدعاء وبعض العقلاء في بلدنا لصرنا مثل الدول التي وصلت فيها أعداد الإصابات لمئات الآلاف.