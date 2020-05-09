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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تسجل 230 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 05:40 م
كورونا
كورونا
وسام عطية
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سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، 230 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلن عمدة نيويورك «بيل دي بلازيو» أن عدد الحالات التي تحتاج المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد انخفض إلى مستوى دون 100 حالة يوميا، ما يمثل تقدما ملحوظا في مكافحة المرض.

وأكد، في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في المدينة، أن أعداد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة مستمر في التراجع أيضا، لكن معدلات الإصابات اليومية بالمرض لا تزال في ارتفاع.

وأشار إلى أن الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا والتي تأتي بتأخر لمدة يومين، تتجه نحو التحسن بشكل عام.

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