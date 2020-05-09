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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

هاميلتون: سباقات «فورمولا1-» دون جماهير أفضل من لا شيء

السبت 09/مايو/2020 - 05:05 م
فورمولا1
فورمولا1
وكالات
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قال البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- إن إقامة السباقات دون جمهور ليست أمرا مثاليا، ولكن يمكن قبوله طالما أنه ضروري لانطلاق الموسم.

ويخطط مسؤولو فورمولا1- لانطلاق بطولة العالم لموسم 2020 عبر إقامة سباق النمسا في الخامس من تموزيوليو المقبل، وذلك بدون جمهور في ظل جهود الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وتأثرت السباقات العشرة الأولى في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- هذا الموسم، بالتأجيل أو الإلغاء بسبب أزمة وباء كورونا.

وقال هاميلتون 35 عاما في مقابلة عبر الفيديو نشرها فريق مرسيدس اليوم السبت:"لا أعرف مدى الإثارة التي يشعر بها المشجعون عند المتابعة عبر التلفاز، ولكن هذا أفضل من لا شيء."

وأضاف "كلما زاد حضور المشجعين، كلما باتت الأجواء أكثر حماسا. لكن الأجواء ستكون خالية للغاية."

ويتوقع أن تقام سباقات فورمولا1- دون جمهور حتى سبتمبر على الأقل.

ويأمل مسؤولو فورمولا1- في إقامة 18 سباقا في بطولة العالم قبل نهاية العام ضمن جدول سباقات مضغوط، ويتوقع الإعلان عن جدول المنافسات المعدل قريبا.

وقال هاميلتون "بالنسبة لنا، سيكون أشبه بيوم التجارب. ولكن يبقى السباق هو السباق. إنني أفتقد السباقات حقا"، وأضاف أنه لا يستطيع تذكر آخر مرة قضى فيها ستة أسابيع في مكان واحد.

ويتطلع هاميلتون بشكل عام إلى أن تسفر أزمة وباء كورونا عن بعض الأشياء الإيجابية، وذلك رغم أنها أودت بحياة الكثيرين في مختلف أنحاء العالم.

وقال هاميلتون "ما يعد أمرا رائعا هو أنني أتلقى رسائل من الناس من مختلف أنحاء العالم، والذين يعانون خلال هذه الفترة لأنهم لا يشاهدون منافسات رياضية وهذا يكشف مدى أهمية الرياضة في حياة الشعوب. هي توحدنا جميعا، ويجب النظر إلى الإيجابيات... السماء باتت أكثر نقاء. وأعتقد أن الناس باتوا يقدرون في هذه المرة عائلاتهم وعلاقاتهم بشكل أكبر، وأتمنى حقا أن نخرج أكثر قوة من هذه التجربة، وأتمنى أن تمر الأزمة قريبا".

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