جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب ملابس جاهزة بأكثر من 783 ألف جنيه

أحبطت جمارك نويبع محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة، وذلك بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.وذكرت مصلحة الجمارك- في بيان اليوم السبت- أنه بناء على إخبارية بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي أمتعة شخصية واردة من الإمارات والمحملة على سيارتين على إحدى العبارات القادمة من ميناء العقبة الأردني، تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارتين.وأضاف البيان أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 240 كجم ملابس مستعملة محظورة و14730 قطعة ملابس جاهزة وأحذية متنوعة. موضحا أن القيمة الجمركية بلغت 783 ألفًا و250 جنيهًا، والضرائب والرسوم الجمركية بلغت 469 ألفًا و92 جنيهًا، بينما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 489 ألفًا و592 جنيهًا.وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن حمدي الشعراوي مدير عام جمرك نويبع قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.