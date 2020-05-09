10 آلاف و610 إصابات بكورونا في الفلبين والوفيات تتجاوز 700



وحسب الوزارة، ارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10 آلاف و610 حالات بينها 8 آلاف و64 حالة نشطة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 704 حالات، ووصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 1842 حالة.



وفي سياق متصل، من المقرر أن تجتمع فرقة العمل الحكومية المعنية بالتعامل مع الأمراض المعدية الناشئة في البلاد، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة وضع المناطق التي تخضع حاليا للحجر الصحي المجتمعي المعزز بعد 15 مايو.



وقال وزير الداخلية الفلبيني، إدواردو أنيو، في وقت سابق، إن المناطق التي لا تزال تشهد عددا كبيرا من حالات كوفيد- 19، من المرجح ألا يتم تخفيض مستوى الحجر الصحي بها إلى حجر صحي مجتمعي عام.



يذكر أن منطقة مانيلا الكبرى، وغيرها من مقاطعات جزيرة لوزون الرئيسية، تخضع لإجراءات الحجر الصحي المجتعي المعزز حتى 15 مايو، حيث كان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيريتي قد فرضه عليها منذ 17 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في الفلبين، اليوم السبت، إلى 10 آلاف و610 حالات، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 700 حالة.وأعلنت وزراة الصحة الفلبينية عن تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19، و8 حالات وفاة، و108 حالات تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما نقلته صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.