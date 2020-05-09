ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى أذربيجان إلى 2422

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا التابعة لحكومة أذربيجان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2422 حالة، بعد تسجيل 143 إصابة جديدة خلال يوم واحد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 31 وفاة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.وجاء في بيان صحفي لغرفة العمليات- نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أجري حتى اليوم 188 ألفًا و950 اختبارًا.. وحتى الآن تم الكشف على 2422 حالة إصابة بفيروس كورونا في أذربيجان، وتوفي 31 شخصًا بعد إجراء 7420 اختبارًا يوم السبت فقط".وكانت حكومة أذربيجان قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عزمهما البدء بإجراءات رفع القيود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.