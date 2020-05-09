الإمارات والسويد تبحثان التعاون في السياسات الرقمية لحماية الملكية الفكرية

بحثت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، نورة بنت محمد الكعبي، اليوم السبت، مع نظيرتها السويدية، آماندا ليند، التعاون الثنائي لإصدار دليل موحد للسياسات الرقمية الثقافية لحماية الملكية الفكرية تحت مظلة "اليونسكو"، وذلك مع الانتشار الواسع للمحتوى الثقافي والفني والإبداعي على المنصات الرقمية؛ لحماية حقوق الفنانين الذين يقدمون إنتاجهم الإبداعي عبر الإنترنت، وتشجيع الثقافة الرقمية مستقبلًا.وأكدت نورة الكعبي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أهمية تبادل الخبرات بين الدول في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، والتعرف على أفضل التجارب للاستفادة منها في رسم استراتيجيات والخطط المستقبلية لمرحلة ما بعد هذه الجائحة.وأطلعت الكعبي، الوزيرة السويدية على الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع الإبداعي من خلال إجراء مسح وطني شامل لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، فضلًا عن مجموعة المبادرات التي تنفذها المؤسسات الثقافية لضمان استدامة الحراك الثقافي في المجتمع.بدورها، استعرضت الوزيرة السويدية التدابير التي اتخذتها بلادها للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي، حيث قدمت الحكومة الدعم للقطاعات الثقافية بطرق مختلفة مثل السماح بمواصلة العمل لللمتاحف، والأوبرا والمسرح، وتأسيس صندوق دعم مالي بقيمة 50 مليون يورو لدعم الثقافة والصناعة الإبداعية، ودعم الممثلين المستقلين.