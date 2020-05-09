أحمد تميم المراغي إمامًا لتراويح جامع عمرو لليوم الثاني على التوالي

تواصل إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص، اليوم السبت 16 من رمضان الموافق 9 مايو الجاري.ويؤم صلاة العشاء الشيخ عيد علي خليفة أحد أئمة المسجد، فيما يؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ أحمد تميم المراغي وبنفس ضوابط بثها.وأكدت الأوقاف أن الدخول يقتصر على غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.