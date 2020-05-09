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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

السبت 09/مايو/2020 - 04:35 م
جمارك
جمارك
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية مشتركة من سيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وحسن عمر مدير ادارة المكافحة وعلي عبد السميع رئيس قسم الامن الجمركي
بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 676 ط ب لسنة 2020 أمتعة شخصية واردة من الإمارات بإسم ( ي. ع. ف )و (ع. ر. ا ) والمحملة على السيارتين رقمى 2145 150015 مصر و63725392 علي العبارة بريدج من ميناء العقبة الأردني.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من محمود حمزه مدير مجمع الوارد ومحمد البغدادي مأمور الحركة وعلى عيد مدير التعريفة ومحمد حجازى بمكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود 240 كيلو جرام ملابس مستعمله محظور و14730 قطعة ملابس جاهزة وأحذية متنوعة مخفاة داخل براميل معدنية وداخل غسالات وثلاجات وأسفل أدوات المطبخ بطريقة يصعب الوصول إليها وبلغت القيمة الجمركية 783 ألف و250 جنيه وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 469 ألف و92 جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 489 ألف و592 جنيه.

وقرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 19 لسنة 2020 وحرره محمود بسيوني أحمد فيصل بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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