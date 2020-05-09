البابا تواضروس: الكنيسة منارة التعليم

وصف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الكنيسة بمنارة التعليم.وأضاف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ في برنامجه اليومي "جدد أيامنا كالقديم" الذى تبثه صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: أن القديس مارمرقس الرسول عندما أتى إلى الإسكندرية في منتصف القرن الأول الميلادي؛ وبشر بالمسيحية؛ أسس مدرسة الإسكندرية الذي أصبحت فيما بعد مدرسة الإسكندرية اللاهوتية؛ ثم تحولت فيما بعد إلى الكلية الإكليريكية.وتابع البابا تواضروس الثاني: تميزت مدرسة الإسكندرية بتفسير وشرح الكتاب المقدس الذي امتزج فيه الخط الروحي مع الخط الرمزي بالإضافة إلى الخط العملى؛ وصارت النصوص الإنجيلية مبادئ عامة للحياة.