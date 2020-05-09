وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مصر، قائلة إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من تفشي الوباء «وعملت اللي عليها»، ملقية باللائمة على سلوك المواطنين.وأضافت زايد خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز» أنها أجرت جولة تفقدية على مستشفى «حميات الإسكندرية» ضمن خطة رفع كفاءة 35 مستشفى حميات وصدرية لتحويلها إلى أماكن للعزل بعد التأكد من الكفاءة الإنشائية والطبية لهذه المستشفيات مع توفير أجهزة أشعة مقطعية بها وأجهزة PCR للتحاليل الطبية للكشف عن كورونا، مشيرة إلى أن مستشفى حميات الإسكندرية سيضم 50 سريرًا لعزل مصابي فيروس كورونا.وتابعت: «وفرنا أجهزة PCR على مستوى الجمهورية بأكملها»، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 40 جهازًا والنتيجة تظهر خلال 12 ساعة بدلًا من 48-72 ساعة.ومضت قائلة: «هناك خطة للتوسع أكثر ضمن خطة الاستدامة والتعايش، إذ إن العالم أجمع سوف يتعايش مع كورونا لحين اكتشاف علاج لها».وأوضحت: «سنرفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدرية على مستوى محافظات الجمهورية لتقليل التنقل على المواطنين والأهالي».