جمعية القناة للتوكيلات الملاحية تعتمد موازنة 2020-2021

اعتمدت اليوم السبت ٩ مايو ٢٠٢٠ الجمعية العمومية العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١-٢٠٢٠، كما اعتمدت الجمعية غير العادية تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، بحيث تتم إضافة كل من الاستثمار بالتملك بالبيع والشراء والتاجير للعقارات داخل وخارج مصر، وكذلك الاستثمار بالأوراق المالية وفتح المجال لاقتناص أي فرص في مجالات استثمارية أخرى لتحقيق أفضل عائد على السيولة المتاحة بالشركة.وقد تطرق النقاش بالجمعية ليشمل دراسة مقترح شراء ٥ ملايين أسهم خزينة بغرض الحفاظ على استقرار سعر السهم وتجزئة القيمة الأسمية على عشرة بغرض رفع جودة الورقة المالية وزيادة معدلات السيولة، بالإضافة إلى تعيين مستشار مالي مستقل معتمد من الرقابة المالية لتققيم أصوال الشركة وتأسيس شركة منفصلة متخصصة للاستثمار العقاري لإعادة تقييم الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها بما ينعكس بالايجاب علي حقوق المساهمين، بالإضافة إلى تعيين بنك استثمار لدراسة زيارة حصة التداول الحر بطرح حصة بالقيمة العادلة وكون الشركة مساهمًا بكل من شركتي دمياط وبورسعيد لتدوال الحاويات والتي سبق أن أعلن وزير قطاع الأعمال السابق عن أنهما درة التاج وجاهزان للطرح. بالفعل على رأس قائمة من ٢٣ شركة فقد طالب المساهمون بالجمعية أن يعمل مجلس إدارة القناة للتوكيلات والشركة القابضة بالعمل على تحريك الملف خصوصًا مع عودة الروح للبورصة المصرية وثبات معدلات السيولة اليومية فوق مليار منذ التصريح الرسمي للرئيس بتوجيهات للمركزي بدعم البورصة المصرية بمبلغ ٢٠ مليار جنيه.طالب المساهمون بتوزيع كوبون نقدي من السيولة غير المستغلة والمتراكمة بميزاينة الشركة، وإيجاد حل لإثبات حصة أرباح القناة للتوكيلات من استثماراتها بشركتي بورسعيد ودمياط بنفس العام دون تأخير بحيث تعكس القوائم المالية حقيقة الموقف المالي للشركة عكس الوضع الحالي من تأخير الأرباح لإثباتها بميزاينة العام التالي.