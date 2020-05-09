الرئيس الجزائري تبون يرأس غدا اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء

يرأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا الأحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء لدراسة والمصادقة على عدة ملفات.وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد اجتماعا استثنائيا برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".وأضاف البيان أن هذا الاجتماع سيخصص لاستكمال الدراسة والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية والجامعية الجارية.