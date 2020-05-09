رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالعاصمة وبومرداس

السبت 09/مايو/2020 - 04:22 م
الدفاع الجزائرية
الدفاع الجزائرية
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن كشف وتدمير قنبلتين تقليدتي الصنع بولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس، قنبلتين تقليديتي الصنع خلال عمليتين منفصلتين بكل من بلديتي سوق الحد بولاية بومرداس وسيدي موسى بولاية الجزائر العاصمة".

وأضاف البيان أنه تم ضبط 3 تجار مخدرات بولاية تلمسان (شمال غرب) على متن سيارة محملة بـ21 كيلوجراما من المخدرات، فيما أوقفت قوات الجيش، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني (الشرطة)، خمسة تجار مخدرات بحوزتهم 5.6 كيلوجرام من المخدرات بولايتي باتنة (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال).

موضوعات متعلقة

هشام طلعت مصطفى يفجر مفاجأة عن إعلان مدينتى

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

الحكومة تقر تطبيق إجراءات «كورونا» حتى آخر رمضان

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

نهاية سبتمبر الموعد الأخير لاستلام الأعمال في جائزة الشارقة لنقد الشعر

«هيئة الكتاب» تذيع لقاء لمحمود يس من معرض الكتاب 2004

آيت ميهوب.. ضيف ملتقى تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

6 أعوام من دفتر«الغيطاني».. رسام السجاد ونساج التراث