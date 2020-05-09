مطار القاهرة يستقبل رحلة لـ141 من العالقين فى الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، رحلة جوية استثنائية تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية، قادمة من الكويت لنقل 141 مصريا عالقا هناك والراغبين فى العودة الى بلادهم عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.وعقب وصول الرحلة إلى مطار القاهرة الدولى، تم الكشف الطبى عليهم من جانب إدارة الحجر الصحي بالمطار، عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية للتأكد من خلوهم من الفيروس القاتل.ومن جانبها، نقلت السلطات المختصة بمطار القاهرة الركاب المصريين إلى مناطق العزل المخصصة لهم من جانب الحكومة عبر أتوبيسات شركة "فاين سلكش".