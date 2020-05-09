صحفي تركي: الموالين لأردوغان يدعون لقتل جيرانهم

اعتبر الصحفي التركي الشهير إسماعيل سايماز، على التهديدات بقتل المعارضين التي أطلقتها زوجة المغني التركي إنجين نويان، سوداء نويان، بأنها تبحث عن «شماعة» لقتل المختلفين بحجة الانقلاب.كانت سوداء نويان، زوجة المغني التركي إنجين نويان، هددت، خلال مشاركتها في برنامج «أسئلة الأعراف»، الذي تقدمه الصحافية إسراء ألونو، على قناة «أولكو» الموالية للنظام، بقتل المعارضين. وقالت نويان: «قائمتي جاهزة؛ عائلتنا تستوعب 50 شخصًا. نحن مجهزون جيدًا بهذا الشأن».وانتقد سايماز، خلال تصريحات له بقناة «Halk TV» تهديدات سوداء نويان قائلًا: «إذا كنت تسعين نحو انقلاب، فعليكِ أن تذهبي وتسألي زوجك»، مستنكرًا تخطيط نويان والمذيعة لقتل جيرانهما بحجة أنهم انقلابيون.كانت سوداء نويان، الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان أكدت أن حماسها خاب، لأنهم لم يتمكنوا من قتل أي شخص في 15 يوليو، وقالت: «ظل انقلاب 15 يوليو في داخلنا، لم نتمكن من القيام بما نريد. عائلتنا تستطيع قتل 50 شخصًا مثل هذا. نحن مجهزون جيدًا ماديًا وروحيًا. في موقعنا لا يزال 3 - 5 جيران، قائمتي جاهزة»، فأجابت عليها مقدمة البرنامج الصحافية إسراء ألونو قائلة: «علينا الانتباه جيدًا، والتجهيز لهذا».وأضاف سايماز: «ليست هناك حاجة لقلق السيدة سوداء. من قاموا بالانقلاب الأخير في تركيا هم من صنع لهم زوجك موسيقى برامجهم. فلو كنتِ تبحثين وتسعين نحو انقلاب فلتسألي زوجك. فهو يعرف جيدًا وعاش معهم لسنوات وأنشد لهم».