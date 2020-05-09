محافظ بورسعيد يلتقى مديرى مستشفيات التأمين الصحى الشامل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع مديري مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات.واستمع المحافظ إلى أسلوب العمل خلال تلك المرحلة، موكدًا على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمستشفيات وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير على مدار اليوم.وشدد المحافظ على استمرار الكشف الأولي بالخيام الموجودة بمدخل جميع المستشفيات لكل من يعانى من ارتفاع درجات الحرارة والتى تعتبر من أعراض الفيروس المستجد، وذلك قبل دخول المريض المستشفى كإجراء احترازى وقائى.