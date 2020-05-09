توريد 87 ألف طن قمح فى المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، انتظام عمليات استلام الأقماح الجديدة بالصوامع والشون في نطاق المحافظة، مشددًا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات أثناء الاستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.وأكد المحافظ أن إجمالي ما تمَّ توريده منذ بداية موسم حصاد هذا العام بلغ 87 ألفًا و261 طن قمح، وأن ما تم توريده اليوم السبت 4 آلاف و272 طن قمح.وشدد محافظ المنوفية على اللجان المخصصة لاستلام الأقماح بالمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام الأقماح من المزارعين، مؤكدًا استمرارية عملية التوريد اليومية حتى الانتهاء من موسم الحصاد.ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة والمزارعين وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لهم وكذا تقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على الإنتاجية.