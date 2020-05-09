رئيس البرلمان النمساوي: أزمة كورونا تتطلب المزيد من التضامن الأوروبي

أكد فولفانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني النمساوي " البرلمان" أن أزمة جائحة كورونا الراهنة تتطلب المزيد من التضامن الدولي، لافتا إلى أنه اليوم وأكثر من أي وقت مضى يجب أن ندرك أن مستقبلنا يكمن في وحدة أوروبا.وقال سوبوتكا فى تصريحات اليوم السبت - بمناسبة يوم أوروبا 2020 - إن مواصلة المضي فى طريق الديمقراطية ودعم سيادة القانون هو ضرورة للتغلب على الازمة الراهنة لافتا الى أن تضافر الجهود بين دول الاتحاد هو ضرورة للتغلب على الركود الاقتصادي والعودة الى مرحلة الازدهار والتنمية.يذكر أن كل من الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين والمستشار الفيدرالي سباستيان كورتس تحدثا الى الشعب أمس بمناسبة مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أكدا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الاوروبية من الديمقراطية وحقوق الانسان ونبذ العنصرية وكراهية الأجانب.