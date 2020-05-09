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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتفقد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة

السبت 09/مايو/2020 - 03:56 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقب الانتهاء من زيارته لمحافظة القليوبية، اليوم، والتي شملت تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الزيارة في إطار متابعة الجهود المبذولة من كافة الجهات والأجهزة المعنية للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والاطمئنان على تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة، والتي تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين، وعدم انتشار الفيروس، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، فضلًا عن التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وما سببّه من تأثيرات سلبية على قطاعات الطيران والسياحة والآثار، والتي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد القومي المصري.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات، حيث تم اتخاذ عدة ضوابط بوضع مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب، بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، وعلى متن الطائرات وكيفية تعامل الأطقم الطائرة خلال الرحلات.

ثم أدلى رئيس الوزراء بتصريح تليفزيونيّ عقب انتهاء جولته بالمطار، أشار في مستهله إلى أنه قام اليوم بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في محافظة القليوبية، والتي شملت تفقد أعمال تطوير مستشفى كفر شكر المركزي، مؤكدًا على اهتمام الحكومة خلال هذه المرحلة بالعمل على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، وذلك في ضوء التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، قائلا: " وبالتالي فإن أي مستشفى يتم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة، تعتبر إضافة مهمة للدولة على مستوى الجمهورية.

وتطرق رئيس الوزراء في تصريحه لما تم من زيارة مشروعات لمياه الشرب وشبكات الطرق والكباري، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتعلق بالبنية الأساسية، ونحن في أشد الاحتياج اليها، منوهًا إلى أنه تابع خلال الزيارة التزام كافة العاملين بالمواقع بتطبيق مختلف الاجراءات الاحترازية والوقائية، من ارتداء الكمامات، ووجود مسافات تباعد بين العاملين، قائلًا:" هذا شيء سنتعود عليه جميعًا ونتعايش به خلال المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أنه كان من المهم أيضًا زيارة مطار القاهرة للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" تزامنًا مع عودة المصريين العالقين من الخارج على مدار اليوم، وهو ما سيطبق على كافة المنشآت الخدمية الحكومية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يعلم المواطن مختلف الإرشادات والإجراءات التي يتم تطبيقها أثناء التعامل مع هذه المنشآت خلال هذه المرحلة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطبيقها بكل حزم، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وفتح الخدمات الحكومية المختلفة التي يحتاجها المواطنون.

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