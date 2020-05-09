البنك المركزي في مدغشفر يخفض توقعات النمو بسبب كورونا
السبت 09/مايو/2020 - 03:36 م
وكالاتطباعة
خفض البنك المركزي في مدغشقر من توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد لهذا العام.
وأعلن البنك في بيان على موقعه الإلكتروني خفض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي للجزيرة للعام الجاري، من 5ر5% إلى 2ر1%، في خضم الركود العالمي الناجم عن جائحة كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2ر7% هذا العام، بحسب ما أعلنه البنك المركزي في انتاناناريفو بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الجمعة.
وحافظ البنك على سعر الإقراض الهامشي عند 3ر5%ونسبة الاحتياطي النقدي عند 13%.
وبحسب بيانات البنك، سجلت مدغشقر، وهي أكبر منتج لنبات الفانيليا في العالم، تراجعا وصل إلى 52% في عائدات صادرات المحصول خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019.
وأعلن البنك في بيان على موقعه الإلكتروني خفض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي للجزيرة للعام الجاري، من 5ر5% إلى 2ر1%، في خضم الركود العالمي الناجم عن جائحة كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2ر7% هذا العام، بحسب ما أعلنه البنك المركزي في انتاناناريفو بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الجمعة.
وحافظ البنك على سعر الإقراض الهامشي عند 3ر5%ونسبة الاحتياطي النقدي عند 13%.
وبحسب بيانات البنك، سجلت مدغشقر، وهي أكبر منتج لنبات الفانيليا في العالم، تراجعا وصل إلى 52% في عائدات صادرات المحصول خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019.