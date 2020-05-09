وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالأمس بلغ 495 حالة منهم 225 مصابًا دون أعراض، وباقي الحالات أعراض بسيطة، وهذا يعني أن هناك تخالطًا كثيرًا بين المواطنين، وأن الأسر التي تظهر بها إصابات لا تلتزم بإجراءات العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي بينها.وأضافت زايد، خلال حوارها لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الوفيات ثابتة أو تقل رغم ارتفاع عدد الإصابات وهذا يعني أن المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن "الدولة عملت مجهودًا كبيرًا والنظام الصحي المصري من أقوى الأنظمة في العالم التي استجابت، ولكن المواطنين لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي فيما بينهما، وهذا سينعكس على كل فرد وكل أسرة في زيادة الإصابات في مصر، ويؤثر على الاقتصاد وفرص العمل، مضيفة للمواطنين: "اعملوا إللي عليكم".