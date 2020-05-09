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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: تعيين 5572 شابا بينهم 24 من ذوي الهمم بالشرقية

السبت 09/مايو/2020 - 03:31 م
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 5572 شابًا بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الشرقية من بينهم 24 من ذوى الهمم، فضلا عن توفير 2491 فرصة عمل بالشركات في مدن المحافظة، واعتماد 135 عقد عمل بالخارج وتم مراجعة 240 تفويضا ووكالة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بها 304 فرص عمل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال مارس الماضي بزيادة عدد المشتغلين 318 عاملا غير منتظم واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 7 عمال بمبلغ 23 ألف جنيه، ورعاية اجتماعية لـ 6 حالات وفاة، و16 مولودا، و10 حالات زواج، بمبلغ 75 ألف جنيه.

وقال مدحت الغمراوى، وكيل الوزارة، مدير المديرية: إن المديرية قامت قبل تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل علي 1042 منشأة، وتحرير 256 محضرا للمنشآت المخالفة بعد اعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش علي 368 منشأة كثيفة العمالة، وتم منح 184 منشأة المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وتم تحرير 184 محضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة.

كما تم إلحاق عدد 800 صبى ببرنامج التدرج المهنى وألحق ببرنامج التدريب التحويلى 450 صبيا ومتابعة ذلك من خلال مفتشي العمل، كما تم التفتيش على 337 منشاة يعمل بها أطفال وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضرًا للمنشآت المخالفة للقانون.

وتم قياس مستوى مهارة 1793 مواطنًا وتم استخراج تراخيص مزاولة حرفة بنفس العدد، بناء على الطلبات المقدمة منهم للحصول عليها للاستفادة منها في العمل بداخل البلاد أو توثيقها من الخارجية المصرية للاستفادة منها عند الحصول على فرصة عمل بالخارج.

في مجال عمل المرأة قامت المديرية بالتفتيش على 636 منشأة للتأكد من حصولها على حقوقها التى كفلها لها القانون مثل عدم قيامها بالأعمال الضارة بصحتها وحصولها على أجازة وضع ورعاية الطفل وغيرها، وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضرًا للمنشآت المخالفة.


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