«الصفدى» يؤكد الشراكة القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبى

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، الشراكة القائمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة يوم أوروبا.وقال الصفدي- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا- "نحن نقدر شراكتنا ومواقف الاتحاد الأوروبي في دعم السلام والعدالة".وأضاف "أطيب التمنيات لشركائنا في الاتحاد الأوروبي في هذا اليوم، ونحن جميعًا نحارب فيروس (كورونا).. وتظهر أوروبا مرة أخرى دورها الرئيسي في تعزيز التعاون العالمي".