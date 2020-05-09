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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نهاية سبتمبر الموعد الأخير لاستلام الأعمال في جائزة الشارقة لنقد الشعر

السبت 09/مايو/2020 - 03:26 م
جائزة الشارقة لنقد
جائزة الشارقة لنقد الشعر
جمال عاشور
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دعا بيت الشعر في نواكشوط، الأكاديميين والباحثين والنقاد الموريتانيين، إلى المشاركة في جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، بعدما حددت دائرة الثقافة في الشارقة نهاية سبتمبر المقبل، موعدًا نهائيًا لاستلام البحوث المقدّمة للجائزة، التي يأتي موضوع دورتها الأولى في "نقد الشعر من البلاغة إلى المناهج الحديثة".

وقال الدكتور عبد الله السيد، مدير بيت الشعر: "إن هذه الجائزة مكرمة جديدة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي مهمة جدًا لأنها تكمل دور بيوت الشعر في الوطن العربي، من حيث نقد الشعر الذي هو نص ثانٍ على النص الأول، والمبدعون فيه بحاجة إلى العناية وإلى الرعاية".

وأكد السيد، على أن نقد الشعر مدخل في تطوير فن الشعر والنهوض به، لافتا إلى أن أهمية هذه الجائزة، بالإضافة إلى قيمتها المادية، ونشر الأعمال الثلاثة الأولى الفائزة فيها.

من جانبه، استعرض الدكتور أبوه ولد بلبلاه، الشروط الفنية للمشاركة في جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، معرفًا بموضوع النسخة الأولى للجائزة ومجال اختصاصها في الدراسات النقدية.

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