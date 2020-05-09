تعليم القاهرة: نتابع تسليم المشروعات البحثية لحظة بلحظة

أكد محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان له منذ قليل، على متابعة تسليم المشروعات البحثية لحظة بلحظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والرد علي التساؤلات والاستفسارات للطلبة وأولياء الأمور والتغلب علي كافة التحديات التي تواجههم.وأكد أنه تتواصل الغرفة مع لجان الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة، مشددآ على التحلي بالصبر والهدوء في خوض التجربة الإلكترونية الجديدة، فهي بمثابة نقلة رائعة، وتطوير حقيقي وستصبح أسلوب تعلم فيما بعد، يجب أن يعتاد عليه الطالب.كما أكد أن المديرية والإدارات التعليمية ومدارسها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنيةحال تسليم المشروعات ورقيا بالمدارس.كما وفرت بعض المدارس صندوق التعقيم عند باب المدرسة، مثل إدارة روض الفرج التعليمية، ومدرسة الليسية فرانسية، وإدارة المعادي مدرسة الصرحالخاصة، وجاري التعميم علي دواوين الإدارات التعليمية ومدارسها.فيما يتابع التعليم العام والتجربيات والتطوير التكنولوجي، تسليم المشروعات ورصدها وحصرها ونسبة التسليم، وتابع مستعدون للتدخل السريع والدعم الفني مستمر.