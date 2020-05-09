60 ألف مشاهدة لأنشطة شباب ورياضة الإسكندرية أون لاين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية؛ عن الأنشطة التي تم تنفيذها بالمديرية خلال الفترة من ١ مايو ٢٠٢٠ حتى ٨ مايو ٢٠٢٠، في إطار قرارات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى, وزير الشباب والرياضة، بتعليق النشاط الرياضى كإجراء احترازى للوقاية من الفيروس وتنفيذ الأنشطة أونلاين.وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان لها اليوم السبت، إنه يتم عرض برنامج يومى متكامل وبلغ إجمالى عدد المشاهدات منذ انطلاق الأنشطة التفاعلية على الموقع الرسمى للمديرية ما يقرب من ٣٥٠ ألف مشاهدة.وأضافت أن إجمالى الأنشطة، وورش العمل، والتدريبات، التى تم بثها على الموقع الرسمى منذ بداية شهر مايو حتى ٧ مايو، ١٠٠نشاط تفاعلي، وبلغت المشاهدات خلال تلك الفترة ما يقرب من ٦٠ ألف مشاهدة.وأوضحت "الشريف" أن الأنشطة تتضمن ورش عمل تعليم عن بعد (تعليم كورشيه وصناعات غذائية وستان وتدوير المخلفات)، وتدريبات رياضية خفيفة تحت شعار "اتمرن فى البيت" تضمنت تدريبات رياضية خفيفة للمرأة، وكذلك تدريبات لذوى الهمم وتدريبات في ألعاب التايكوندو وألعاب القوى، وفقرات الخيمة الرمضانية، والتي بلغت مشاهداتها ما يقرب من ٦٠ ألف مشاهدة، ومجموعة من المسابقات والندوات التفاعلية.وأكدت أن الموقع الرسمى للمديرية الشباب والرياضة، سوف يستمر فى تقديم خدماته التفاعلية لخدمة كل الأعمار السنية وكذا شغل أوقات الفراغ بما هو مفيد وممتع أثناء فترات الحظر، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم.