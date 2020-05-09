رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

60 ألف مشاهدة لأنشطة شباب ورياضة الإسكندرية أون لاين

السبت 09/مايو/2020 - 03:11 م
مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية؛ عن الأنشطة التي تم تنفيذها بالمديرية خلال الفترة من ١ مايو ٢٠٢٠ حتى ٨ مايو ٢٠٢٠، في إطار قرارات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى, وزير الشباب والرياضة، بتعليق النشاط الرياضى كإجراء احترازى للوقاية من الفيروس وتنفيذ الأنشطة أونلاين.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان لها اليوم السبت، إنه يتم عرض برنامج يومى متكامل وبلغ إجمالى عدد المشاهدات منذ انطلاق الأنشطة التفاعلية على الموقع الرسمى للمديرية ما يقرب من ٣٥٠ ألف مشاهدة.

وأضافت أن إجمالى الأنشطة، وورش العمل، والتدريبات، التى تم بثها على الموقع الرسمى منذ بداية شهر مايو حتى ٧ مايو، ١٠٠نشاط تفاعلي، وبلغت المشاهدات خلال تلك الفترة ما يقرب من ٦٠ ألف مشاهدة.

وأوضحت "الشريف" أن الأنشطة تتضمن ورش عمل تعليم عن بعد (تعليم كورشيه وصناعات غذائية وستان وتدوير المخلفات)، وتدريبات رياضية خفيفة تحت شعار "اتمرن فى البيت" تضمنت تدريبات رياضية خفيفة للمرأة، وكذلك تدريبات لذوى الهمم وتدريبات في ألعاب التايكوندو وألعاب القوى، وفقرات الخيمة الرمضانية، والتي بلغت مشاهداتها ما يقرب من ٦٠ ألف مشاهدة، ومجموعة من المسابقات والندوات التفاعلية.

وأكدت أن الموقع الرسمى للمديرية الشباب والرياضة، سوف يستمر فى تقديم خدماته التفاعلية لخدمة كل الأعمار السنية وكذا شغل أوقات الفراغ بما هو مفيد وممتع أثناء فترات الحظر، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم.

موضوعات متعلقة

شاي الكبوس يتصدر تويتر وحالة من السخرية حوله

14 جنيهًا و60 قرشًا.. نصيب الطفل من دعم «التأمين الصحى» فى الموازنة الجديدة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

نهاية سبتمبر الموعد الأخير لاستلام الأعمال في جائزة الشارقة لنقد الشعر

«هيئة الكتاب» تذيع لقاء لمحمود يس من معرض الكتاب 2004

آيت ميهوب.. ضيف ملتقى تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

6 أعوام من دفتر«الغيطاني».. رسام السجاد ونساج التراث