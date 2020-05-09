رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزارة الصحة الإسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

السبت 09/مايو/2020 - 03:10 م
هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني
سارة الشلقاني
طباعة
كشفت مصادر إسرائيلية عن أن وزارة الصحة تعرضت لهجمات قرصنة إلكترونية، موضحة أنه هذا الهجوم طال النظام الإلكترونى الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الهجمات طالت الأنظمة الإلكترونية لعدة مستشفيات ومعاهد بحثية ونظام فحص كورونا، مشيرة إلى أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 16444 حالة، و245 حالة وفاة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ إجراءات المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار انتشاره.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

بلاغ للنائب العام يطالب بضبط الصحفي الكويتي مبارك البغيلي

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

نهاية سبتمبر الموعد الأخير لاستلام الأعمال في جائزة الشارقة لنقد الشعر

«هيئة الكتاب» تذيع لقاء لمحمود يس من معرض الكتاب 2004

آيت ميهوب.. ضيف ملتقى تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

6 أعوام من دفتر«الغيطاني».. رسام السجاد ونساج التراث