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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعليم القاهرة تطمئن أولياء الأمور والطلاب بشأن المشروعات البحثية

السبت 09/مايو/2020 - 03:05 م
محمد عطية وكيل أول
محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
نورهان عبدالرحمن
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وجه محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، رسالة طمأنينة للطلبة وأولياء الأمور يحثهم فيها على عدم القلق، ويؤكد على الدعم الكامل للطلبة ومتابعتهم لحظة بلحظة، وتيسير كافة الإجراءات.

وجاء نص الرسالة كالآتي: "أبنائي الطلبة، السادة أولياء الأمور.. في اليوم الأول لتسليم الأبحاث إلكترونيا وورقيا، وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة.. اطمئنوا، فنحن معكم نتابع لحظة بلحظة، ولدينا فريق وغرفة عمليات يمكنها التدخل السريع، وحل أية مشكلة إلكترونية تواجه الطالب أثناء رفع البحث إلكترونيًا، أو تسليمه يدويا لا تقلقوا".

وأكد عطية، أنه بالنسبة للمدارس فقد ظهرت لبعض المدارس أيقونة لتسجيل الأبحاث التي تم استلامها، اليوم، ويتم الآن التفعيل من قبل الوزارة لجميع المدارس، حيث تم تفعيل فصول الأبحاث لبعض المدارس، وجار تفعيل البعض الآخر وستظهر تباعا في جميع المدارس.

يذكر ان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن بداية الأسبوع الماضي، عن طرق رفع المشروعات البحثية، المقررة تنفيذها من طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي للثالث الإعدادي، بديلآ عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي من المقرر ان تبدأ اليوم وحتى السبت المقبل، سواء على منصة إدمودو أو التسليم اليدوي للمدرسة.

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