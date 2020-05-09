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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أنصار أردوغان يهددون المعارضين بالقتل على الهواء (فيديو)

السبت 09/مايو/2020 - 03:02 م
أردوغان
أردوغان
هدير شعراوي
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عرضت قناة "تركيا الآن"، مقطع فيديو، لتصريحات تليفزيونية هددت فيها سوداء نويان، إحدى أنصار حزب العدالة والتنمية، علي الهواء: "أقول نفس الشيء الذي قلته في تلك الليلة.. لقد ظل انقلاب 15 يوليو في داخلنا لم يمكنا أن نفعل ما أردنا.. أقول شيئًا أريد أن يُفهم جيدًا، إن عائلتنا تستطيع قتل 50 شخصًا مثل هؤلاء".

وأضافت سوداء: "أوضح لكم هذا نحن مجهزون جيدًا ماديًا وروحيًا في هذا الموضوع، نحن بجانب قادتنا ولن نتركهم إطلاقًا، أحببت أن أوضح هذا".

وشددت سوداء، على أنها تقصد كل كلمة قالتها في الفيديو، وتابعت: "نعم، أنا أقولها بوضوح. أنا لست خائفة من أي منكم، أيها الزومبي الغادر. إن نهايتك لن تكون جيدة، فاعلمها جيدًا. أعيد لك القذف الذي سببته والإهانات التي قمت بها.. اعلموا جيدًا أنني لا أتأثر بكم.. الزومبي الغادر".

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