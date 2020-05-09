كيف تسببت أزمة كورونا في ركود إعلانات «الأوت دور»؟

ـ غريب: أمامنا عامين حتى نعوض الخسائر



محمد حسن: اللوحات الإعلانية على الطرق فارغة



ـ صاحب مصنع منشآت معدنية: "شركات الإعلان تتهرب مننا وقت السداد"



ـ أيمن صبحي: الشركات مهددة بالإغلاق



ـ محمد صلاح: حُرمت من راتبي بالكامل



سماح سليم: المديونيات علينا مؤجلة ولكنها ليست ملغاة



مصطفى محمود: إعلانات "السوشيال ميديا" بالفترة الحالية تهددنا



ـ المتحدث لرسمي لوزارة النقل السابق: يمكن استغلال هذه الإعلانات في التوعية ضد الفيروس



وراء ملايين اللافتات المنتشرة من إعلانات الطرق هناك آلافًا من الأرزاق للعاملين بشركات الدعاية والإعلان القائمة على إنشاؤها، تلك الأرزاق باتت مهددة حاليًا بالانقطاع بسبب ما تتعرض له شركات إعلانات الطرق من ركود بعد انتشار فيروس "كورونا"، وعزوف المعلنين عن التعاقد معها نظرًا لما تمر به البلاد من أزمة بسبب هذا الوباء.تواصلت "الدستور" مع أصحاب هذه الشركات والعاملين بها للوقوف عند تلك الأزمة التي تهدد آلاف العاملين بهذا القطاع."جميع تعاقداتنا مع المعلنين أُلغيت إلى حين إشعار آخر، ولم نستقبل أي عقود جديدة مع أيًا من الشركات نتيجة للظروف التي نمر بها بسبب فيروس كورونا وأثاره على البلاد"، بهذه الكلمات بدأ المهندس غريب رضوان صاحب شركة الرضا للإعلانات لإعلانات الطرق بدمنهور حديثه لـ"الدستور"، مؤكدًا أنه أغلق شركته منذ 21 يومًا تقريبًا، وصرف للعمالة لديه رواتبهم بالكامل، ومازال يقوم بدفع جميع الالتزامات التي عليه دفعها من ضرائب وإيجارات للمساحات التي يقيم عليها الإعلانات وغيرها من الديون الشهرية، وذلك على الرغم من توقف حركة التعامل بشركته بشكل كامل، وغيرها من شركات إعلانات "الأوت دور" بسبب فيروس "كورونا" قائلًا: "العمال ليس لهم ذنب حتى نقصر معهم".ويؤكد غريب أن أمام شركات إعلانات الطرق ما لا يقل عن عامين كاملين حتى تستطيع أن تعوض الخسائر التي تحملتها إلى الآن نتيجة هذا الوضع، موضحًا أن الخسارة الأكبر وقعت على العمالة الغير مثبتة بتلك الشركات، والتي تعتمد بشكل كبير على العمل بها مثل أصحاب الأعمال الكهربائية والنجارين والعديد من الوظائف الحرفية المتعلقة بهذا المجال، والتي لا تعمل بنظام اليومية بصفة مستمرة مع شركات الإعلانات، ومن ناحية أخرى لا تستطيع شركات الإعلانات تحمل خسارتها على الإطلاق.أما محمد حسن مدير إنتاج بشركة سما لإعلانات "الأوت دور" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، يوضح أن شركته كانت متعاقدة على عدد من الإعلانات بالفترة القادمة، ولكنها جميعًا قد ألغيت بسبب قرارات الحظر بعد فيروس كورونا" قائلًا: "مين دلوقتي هيخاطر يعمل إعلان بمبالغ ضخمة، وحال الدنيا كلها واقف"، موضحًا أن جميع المعلنين لديهم الحق في إلغاء تعاقدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وتوقف حركات البيع بشكل كبير بالعديد من المجالات، والتي كانت تحرص الشركات العاملة بها على الإعلان عنها باستخدام إعلانات الطرق مثل شركات العقارات بالمدن الجديدة، وكذلك بعض المنتجات الغذائية وغيرها.ويستكمل: "80 بالمائة من اللوحات الإعلانية على الطرق فاضية"، موضحًا أن ما نراه الآن بشوارع مصر من إعلانات على الطرق ما هي إلا إعلانات لم تنتهي مدة تعاقد أصحاب الإعلانات مع شركات الإعلانات وأمامها أيام قليلة وتنتهي، أو أن أصحاب شركات الإعلانات لم يزيلوها خوفًا على "اللمبات" الموجود أسفلها من أن تتعرض للتلف نتيجة تصادمها المباشر مع الهواء، أو أن صاحب شركة الإعلان لم يزل إعلان هذه الشركة كنوع من مراعاة الذوق معها تقديرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الجميع، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعاقدًا واحدًا مع أي من شركات إعلانات الطرق الأمر الذي يمثل بالكارثة عليهم جميعًا.بينما يقول أيمن الشربتلي صاحب مصانع للإنشاءات المعدنية الخاصة بإعلانات الطرق بالعاشر من رمضان، إن هناك حالة من الركود التام في شركات إعلانات الطرق" الأوت دور"، وكذلك أصبح الحال معه، وذلك لارتباط صناعته بمجال هذه الشركات بشكل مباشر فهو الذي يصمم الهيكل الإنشائي للإعلان ويتابع أنه بمثل هذا التوقيت من العام الماضي أنشأ مصنعًا آخر للإنشاءات المعدنية بتكلفة 100 مليون جنيهًا نظرًا للرواج الشديد لهذه الصناعة وقتها قائلًا: "كنت لا أستطيع اللحاق بتنفيذ كم من العقود مع شركات إعلانات مختلفة وذلك من كثرتها"، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت من العام هو وقت الرواج لإعلانات الطرق" الأوت دور"، على عكس شهر 11،12، 1 الذين يعدون بالوضع الطبيعي أشهر تعاني فيها هذه الشركات بعض الركود نظرًا لوجود العديد من الأجازات به، والتي تؤثر بالطبع عل حركة الرواج.ويضيف أيمن أن هناك عدة مناطق بالقاهرة تعد هي الأهم والأعلى سعرًا بإعلاناتها عن نظيراتها بأماكن أخرى، وهي منطقة أعلى كوبري 6 أكتوبر بداية من مدينة نصر ليصل في ذروته بميدان التحرير، وكذلك محور 26 يوليو وأيضًا منطقة كيلو 4 ونص طريق السويس، موضحًا أن تلك المناطق حاليًا تعاني من وجود لافتات كبيرة ولكنها "فاضية" تمامًا وهذا ما لم يكن يحدث من قبل على الإطلاق، مؤكدًا على أن هذه المناطق كانت تعاني من تزاحم كبير بعدد الكائنة الموجودة بها.وتابع أيمن أن لديه بالأسواق ملايين الجنيهات، ولكنه لا يستطيع الحصول عليها نظرًا لما تمر به شركات الإعلانات المتأزمة المديونة من أزمات بالسيولة، موضحًا أنه مازال يشتري بعض الماكينات اللازمة لمصنعه نظرًا لتعاقده على شراؤها منذ فترات، وذلك بعد أن حصل على قروض ضخمة من البنوك، والتي أجلت بدورها في لافتة إنسانية على حسب قوله مواعيد تسديد أقساط هذه القروض، ولكنها لم تؤجل بالطبع الفوائد.وأوضح الشربتلي، أن أغلب شركات إعلانات الطرق المتعاقد معها "بشيكات"، والتي لديه عندها مبالغ ضخمة من الأموال اعتذرت عن دفع هذه الأقساط نظرًا لركود السوق، أما هناك شركات أخرى يتعامل معها دون "شيكات" فلا يرد أصحابها على الهواتف وقبت المطالبة بالسداد تهربًا منه، موضحًا أنه بالطبع لا يستطيع التصرف بطريقة مماثلة مع أصحاب المديونيات لديه.أكد كذلك المهندس أيمن صبحي صاحب إحدى شركات الدعاية، أنه نظرًا لساعات الحظر وعدم تواجد المواطنين بالشوارع فعزف الكثير من المعلنين عن التعاقد على إعلانات الطرق فليس هناك جمهورًا سيشاهد تلك الإعلانات، وهذا ما كان له الأثر الكبير على باقي مدخلات مجال إعلانات "الأوت دور"، حسبما وضح فقد تسبب هذا في توقف عمال الطباعة والتركيبات وبائعي الخامات وغيرهم من العمالة بهذا المجال عن العمل بشكل كبير، موضحًا أنه هناك حوالي 5000 فرد يعمل بهذا المجال على أقل تقدير.ويضيف أيمن أن نسبة الخسارة للعديد من الشركات وصلت إلى مائة بالمائة موضحًا أننا لا نستطيع أن نضع متوسطًا لحجم الخسائر بكل شركة بشكل دقيق نظرًا لاختلاف أسعار كل إعلان باختلاف موقعه وحجمه بهذه الشركات، ولكن الثابت أن الجميع لم يتعاقد على أيًا من العقود الإعلانية الجديدة، كما يشير إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في كون هذه الأزمة غير معلومة فنحن لا نعلم متى ستنتهي وتعود الأمور إلى مجراها.ومن بين العاملين بشركات الدعاية بالطرق والذين حرموا من رواتبهم بالكامل كان محمد صلاح 30 عامًا الذي يعمل بشركة النهار للدعاية والإعلان بالقاهرة بأعمال الصيانة، موضحًا أنه بعد اندلاع أزمة فيروس "كورونا" وتطبيق الحظر، امتنع صاحب شركته عن دفع الرواتب نتيجة عدم وجود أيًا من التعاقدات الجديدة للشركة، الأمر الذي جعله يعاني هو وأسرته من وضعه المادي، فهو لا يعرف من أين سينفق على أسرته بالفترات المقبلة، وهو يعاني حاليًا من الاستدانة.في ذات السياق؛ قالت سماح سليم المدير التنفيذي لوكالة ميرماد للدعاية والإعلان، إن جميع المصروفات المطلوبة من الشركة من ضرائب وتراخيص ومرتبات ظلت كما هي حتى بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتأخير سداد كل الأقساط لمدة ٦ أشهر، فهي مستحقات مؤجلة وليست معدومة ذلك بخلاف المرتبات المطلوبة شهريًا من الشركة لعمال ليس لهم ذنب فيما يحدث، ولديهم عائلات وأسر مسئولة عنهم في ظل هذه الأزمة.وأضافت أنه بالرغم من موقف بعض الشركات الداعم لوكالات الإعلان بتأجيل السداد كانت هناك شركات أخرى تطالبنا بمستحقاتها، وعلى وجه السرعة في ظل إلغاء شركات العقارات جميع تعاقداتها معنا بعد هذه الأزمة.أما مصطفى محمود مسئول التعاقدات بشركة " مدن " للدعاية والإعلان؛ قال إن العمل الإعلاني متوقف منذ شهر ونصف دون أَي دخل مادي للوكالة فجميع الشركات سحبت إعلاناتها وألغت التعاقدات، وأوضح أنه من أكثر المشكلات التي يواجهونها هم أصحاب شركات إعلانات الطرق"الأوت دور" حاليا هو نزيف الأموال المطلوب سداده وقلة الموارد التي تغطي هذا السحب بالرغم من تأجيل سداد الأقساط طبقا لقرار الدولة، ولكنها تعد ديون مؤجلة عليهم، ولم تسقط فهم مستمرين في دفع المرتبات للعاملين وإيجار اللافتات وكذلك إيجار الأجهزة.وعن وضع الشركة اذا استمر الحال لأكثر من ذلك أوضح مصطفى أنها ستكون مهددة بالإغلاق، وذلك بعد توقف حركة الاقتصاد في الدولة وتوقف المعلنين عن الإعلان سواء مطاعم أو نوادي أو شركات وغيره؛ مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أيضًا تحصيل المديونيات من العملاء نظرًا للظروف الحالية.وعن مدى تأثير إعلانات "السوشيال ميديا" على السوق الإعلاني بإعلانات "الأوت دور" في ظل هذه الأزمة قال محمود أن إعلانات "السوشيال ميديا" بتلك الفترة التي نعيشها أثرت تأثيرًا كبيرًا على إعلانات الطرق بصفة عامة، وعلى حجم التعاقدات مع الوكالات الإعلانية، موضحًا أنه قد يلجأ إليها الكثيرون نظرًا لانخفاض تكلفتها عن إعلانات الطرق بشكل كبير، موضحًا أنه لا مانع من وجود مثل هذه الإعلانات، ولكن مع دراستها بشكل كاف والمراقبة عليها نظرًا لما قد تتضمنه داخلها من بعض المعلومات المغلوطة.اقترح أحمد ابراهيم المتحدث الرسمي باسم زارة النقل سابقًا، أنه من الممكن واستكمالًا لما تقوم بها لدولة من مبادرات فعالة في هذا التوقيت أن يتم إعفاء وكالات إعلانات الطرق من بعض الالتزامات كالإيجارات وخلافه مقابل أن تلتزم هذه الشركات بدفع كامل رواتب موظفيها، وفي نفس الوقت تستغل وزارة الصحة تلك المساحات الإعلانية لنشر معلومات توعية للمواطنين عن فيروس "كورونا"، وكيفية الوقاية منه والتعامل معه.المتحدث الرسمي لهيئة الطرق والكباري: تأجيل رسوم تراخيص شهر إبريل لجميع الشركاتوتضامنًا مع شركات إعلانات الطرق؛ أوضح عبد العزيز أحمد المتحدث الرسمي باسم هيئة الطرق والكباري لـ"الدستور" أنه فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري في هذا الشأن فقد قامت بتأجيل مستحقات شهر إبريل لكافة رسوم التراخيص لجميع الشركات تخفيفًا منها على أصحاب هذه الشركات من تلك الأعباء التي يتحملونها في هذه الفترة العصيبة.