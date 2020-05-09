جولة رئيس الوزراء بالقليوبية (فيديو)
السبت 09/مايو/2020 - 02:59 م
ياسمين عباسطباعة
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة القليوبية.
وقال هاني يونس، إن زيارة رئيس الوزراء للقليوبية بدأت بمستشفى كفرشكر، ثم زار محطة مياه المنشأة الكبرى في كفرشكر، ثم أحد مصانع مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، لافتا إلى أن المصنع ينتج ملابس جاهزة، وموضحا أن المصنع بدأ في إنتاج الكمامات والقفازات والملابس الطبية.
وأضاف أن رئيس الوزراء ووزير الري يتفقدان حاليا الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، موضحا أن وزارة الري تجري تطويرًا للحدائق المختلفة بالقناطر الخيرية، معلقا: "شوفو الأشجار دي، الأشجار دي من عمر دول". شاهد
وقال هاني يونس، إن زيارة رئيس الوزراء للقليوبية بدأت بمستشفى كفرشكر، ثم زار محطة مياه المنشأة الكبرى في كفرشكر، ثم أحد مصانع مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، لافتا إلى أن المصنع ينتج ملابس جاهزة، وموضحا أن المصنع بدأ في إنتاج الكمامات والقفازات والملابس الطبية.
وأضاف أن رئيس الوزراء ووزير الري يتفقدان حاليا الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، موضحا أن وزارة الري تجري تطويرًا للحدائق المختلفة بالقناطر الخيرية، معلقا: "شوفو الأشجار دي، الأشجار دي من عمر دول". شاهد