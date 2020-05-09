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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الشباب: لا مساس بالعمالة المؤقتة بالأندية

السبت 09/مايو/2020 - 02:48 م
وزير الشباب
وزير الشباب
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته محافظة الغربية، أنه لا مساس بالعمالة المؤقتة المُعينة بقرارات مجالس إدارات الأندية، وأن الوزارة وفرت الدعم اللازم لتجاوز هذة الأزمة.

وأضاف صبحي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزارة دعمت وستدعم كافة الأندية بالأقاليم عقب تجميد النشاط الرياضي بسبب جانحة "كورونا"، مؤكدًا أنه لا مساس بهؤلاء المُعينين كعمال النظافة والأمن والخدمات المعاونة بالأندية ومراكز الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتابع عن كثب، بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي، كيفية منح التفوق الرياضي للاعبين الذين لم ينتهوا من أداء بطولات الجمهورية الخاصة بألعابهم، مؤكدًا أنه ووزيري التعليم والتعليم العالم منحازون للطلاب ولكن لن يستطيعوا أن يساووا بين لاعبين أنهوا موسمهم الرياضي ولاعبين من ألعاب أخرى منعهم "كورونا" من استكمال الموسم بسبب إيقاف النشاط.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث لبحث آلية منح طلبة الثانوية العامة من الأبطال الرياضيين درجات تفوق رياضي، بطريقة تضمن العدالة للجميع، وسوف يتم الإعلان عن الطريقة فور انتهاء اللجنة من عملها.

جاء ذلك خلال إطلاق ثاني قوافل الخير لمؤسسة "مصر الخير" ضمن فعاليات حملة "إفطار صائم"، اليوم السبت، بطريق الكورنيش بطنطا، بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة نيفين القباج، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يذكر أن مؤسسة "مصر الخير" أطلقت أكبر قافلة محملة بالمساعدات الغذائية الشاملة، والتي تضم مواد غذائية للأسر المستحقة خلال شهر رمضان.

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