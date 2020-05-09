«كورونا يقتل دون عدوى».. هنديان ينتحران بعد تأجيل زواجهما

أفادت وسائل إعلام هندية بانتحار شاب وشابة في ولاية تيلانغانا جنوبي الهند، نتيجة اكتئاب حاد أصابهما جراء تأجيل زواجهما، بسبب الإغلاق المستمر لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأنهى بيندور غانيش، البالغ من العمر 22 عاما، وسويام سيثاباي، 20 عاما، حياتهما بواسطة مبيدات حشرية تناولاها في حقل زراعي في قرية بالقرب من حيدر آباد، عاصمة الولاية.وأوضحت الشرطة الهندية أن المزارع غانيش والفتاة من نفس قريته مرتبطان بعلاقة حب لمدة عامين، وتمت خطوبتهما قبل بضعة أشهر، وكان من المقرر زواجهما الشهر الماضي، لكن عائلتيهما قررتا تأجيل الزواج بسبب الإغلاق الناجم عن كورونا، وكان العاشقان غاضبين من ذلك.وأدى تمديد فترة الإغلاق في ولاية تيلانغانا، مؤخرا، إلى تفاقم حالة الاكتئاب لدى الاثنين، بسبب عدم اليقين بشأن موعد زواجهما.يذكر أن الإغلاق أدى إلى تأجيل آلاف حفلات الزفاف، في ظل حظر التجمعات من أجل احتواء انتشار الفيروس التاجي.وأشار الإعلام الهندي إلى أن البلاد مقبلة على أزمة بالصحة العقلية بسبب الضغوط والمتاعب الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا والإغلاق العام المستمر منذ 24 مارس الماضي.