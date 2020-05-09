«تعليم الإسماعيلية» يتابع إجراءات تسليم المشروعات البحثية

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم السبت، أن اليوم الأول لتسليم المشروعات البحثية، والذي شمل الصف الثالث الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي "للطلاب الذين لم يؤدوا الاختبار الإلكتروني"، قد مر بسلام، وذلك بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور "طارق شوقي"، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ببدء تسلم المشروعات البحثية وفق الجدول المعلن عنه من قبل الوزارة وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتشديد على تنفيذ الطرق الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد "قبيصي " أن غرفة العمليات تابعت الالتزام وتطبيق قرار مجلس الوزراء بالنسبة للإجازات الاستثنائية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء التسليم حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب من الفئات المستهدفة، مؤكدا على تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذى حددته وزارة التربية والتعليم، حتي لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.وتابع: أصدرت قرارا بتشكيل غرف عمليات خاصة بالمديرية والإدارات لمتابعة كل الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ومراعاة التباعد في المساحات بين الجميع وتوفير مقاعد متباعدة بين الطلاب المنتظرين لتسليم الأبحاث وارتداء مقدمي الأبحاث الكمامة وكذلك جميع العاملين بالمدرسة وعدم السماح بالتواجد لأي طالب انتهى من تسليم بحثه في المدرسة حرصا على صحة الجميع.واختتم: تم اتباع جميع التعليمات الواردة من الوزارة إلى جانب المتابعة المستمرة مع مدراء الإدارات التعليمة الثمانية لمواجهة أي مشكلات تطرأ علي عملية تسليم الأبحاث، مؤكدا أن اليوم الأول شهد تضافر جهود جميع العاملين في تعليم الإسماعيلية للخروج بأفضل صورة.