الشرقية تفض أسواقًا عشوائية للحد من التجمعات

قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحملات لفض الأسواق والسويقات بالتنسيق مع قوات الشرطة لمنع التجمعات مما يقلل فرصة إصابتهم بالفيروس، وذلك تنفيذا لتعليمات القياده السياسية، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقاية التى اتخذتها الدولة لمجابهه فيروس كورونا.وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالاشتراك مع الوحدة المحلية بالصوة في فض سويقة الشيخ ذكري، كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بفض سويقة الحريرى، وتحت كوبرى أبو عميرة ومطاردة الباعة الجائلين.وقامت مركز ومدينة بلبيس بفض سويقة العدلية وسويقة البلاشون ومطاردة باعة جائلين بالزوامل وكفر أيوب، وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بفض سويقات الغابة البلد ونزلة العرين بوحدة الحصوة وسوق منشأة رضوان.وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بفض سوق بالوحدة المحلية بالمؤانسة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمطاردة باعة جائلين بقرية الصوالح بالوحدة المحلية بالصوالح.وطالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين، بضرورة الإبتعاد عن التجمعات بأعداد كبيرة فى الأسواق والأماكن المزدحمة حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.