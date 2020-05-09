فلسطين تعلن عدم تسجيل أى إصابة جديدة بكورونا لليوم الثانى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين لليوم الثاني على التوالي.كما سجلت الصحة الفلسطينية تماثل 39 حالة مصابة بالفيروس للشفاء.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي لها، أن 9 حالات شفاء سُجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في محافظة الخليل، و3 حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس، ما يرفع عدد حالات الشفاء في فلسطين إلى 321، أي بنسبة، 58.7% من مجمل الإصابات. وفقا لوكالة وفا.وأضافت الكيلة أن حصيلة الإصابات استقرت منذ يومين عند 547 حالة، بينها 312 في محافظة القدس و215 في بقية المحافظات الشمالية، و20 حالة في المحافظات الجنوبية.وأشارت إلى أن عدد الحالات التي لا تزال مصابة، يبلغ 222 حالة، بينها 133 في محافظة القدس، و83 في بقية المحافظات الشمالية و6 حالات في المحافظات الجنوبية.وأوضحت الكيلة أن الوضع الصحي لجميع الإصابات مستقر، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.وقالت إن 1510 حالات جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، ليرتفع عدد الموجودين في الحجر المنزلي إلى 15146، فيما أنهى 46453 الحجر.