أكاديمى: العالم أمام فيروس مجهول وليس له توصيف علمى

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا مختلف تمامًا عما قبله، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ البشرية لمواجهة وباء سريع الانتشار ويؤثر سلبيًا على الاقتصاد.وأضاف عمرو سليمان، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، أن وباء الطاعون أو غيره من الأوبئة كانت فترته ووسائله في التكنولوجيا والنقل مختلفة تمامًا عن تلك الفترة الحالية، متابعًا أن الآن العالم في حاجة لتطوير التكنولوجيا من أجل إيجاد علاج.وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن منظمة الصحة العالمية استخدمت تعبيرًا جديدًا للاقتصاد، مشيرًا إلى أنه علميًا العالم أمام فيروس مجهول وليس له توصيف علمي، منوها بأن المسئولين العالميين عن الصحة والاقتصاد كلامهم يتغير دائمًا بشأنه.