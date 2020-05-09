الخارجية الفلسطينية تدين هجوم إسرائيل ضد الاتحاد الأوروبي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، هجوم الاحتلال الاسرائيلي المنظم والممنهج ضد الاتحاد الأوروبي وكيل الاتهامات الباطلة له نتيجة مساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.واستنكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة وقوفها معها.وأوضحت الوزارة أن الغرض من الحملة هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة، وفقا لما نقلته وكالة "سوا" الفلسطينية.ولفتت الوزارة إلى أن مطالبات سلطات الاحتلال، بوقف تمويل هذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها، خاصة في ظل نوايا الحكومة الحالية الإسرائيلية في ضم أراض فلسطينية، في مخالفة واضحة لقواعد الإجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفقًا لوكالة "وفا".