رئيس «القومية للأنفاق» يكشف موعد تشغيل القطار الكهربائى
السبت 09/مايو/2020 - 02:11 م
هدير شعراويطباعة
قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنَّ محطة مترو عدلي منصور بنهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق ستكون محطة مركزية عبارة عن مجموعة من المحطات، إذ تنتهي بالخط الثالث للمترو وتبدأ بالقطار الكهربائي، مؤكّدًا أنَّ المشروع سيجرى تشغيله في أكتوبر 2021.
وأضاف والي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن مشروع القطار الكهربائي طوله 70 كم، وسيربط بين شبكة خطوط المترو ثم يتوجه إلى الطريق الموازي لـ"مصر- إسماعيلية"، مرورًا بالمجتمعات العمرانية الجديدة سواء العبور والشروق والهايكستب والمستقبل ومدينة بدر ويتفرع شمالًا لمدينة العاشر من رمضان وجنوبًا للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أنه يجرى إنشاء المرحلتين الرابعة والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحًا أنَّ طول الخط الثالث 45 كم ويتكون من 34 محطة ما بين نفقية وسطحية وعلوية. شاهد
وأضاف والي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن مشروع القطار الكهربائي طوله 70 كم، وسيربط بين شبكة خطوط المترو ثم يتوجه إلى الطريق الموازي لـ"مصر- إسماعيلية"، مرورًا بالمجتمعات العمرانية الجديدة سواء العبور والشروق والهايكستب والمستقبل ومدينة بدر ويتفرع شمالًا لمدينة العاشر من رمضان وجنوبًا للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أنه يجرى إنشاء المرحلتين الرابعة والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحًا أنَّ طول الخط الثالث 45 كم ويتكون من 34 محطة ما بين نفقية وسطحية وعلوية. شاهد