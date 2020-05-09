رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف استعدت الحكومة لموسم الإنفلونزا الموسمية؟

السبت 09/مايو/2020 - 05:50 م
الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية
هايدي حمدي
طباعة
في خطوة استباقية، يستعد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموجات جديدة من الانلفونزا الموسمية التي قد تزيد من أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى أماكن للحجز في المستشفيات، وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة استيعاب المستشفيات لهذه الأعداد، خاصة وسط تكهنات بعودة هجمة أكثر شراسة لفيروس كورونا المستجد في موسم الشتاء المقبل.

وانطلاقًا من هذه النقطة، اتخذت الحكومة عدة إجراءات احتياطية للوقاية من الانفلونزا الموسمية، قبل موعد حضورها الرسمي، حماية لأي مضاعفات قد تطرأ على هدوء المواطنين، فزيادة عدد الحالات بالتأكيد سيثير حالة من الخوف والفزع.

الانفلونزا الموسمية، بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، هي عدوى فيروسية حادة يسبّبها أحد فيروسات الأنفلونزا، تتسم بارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ والإصابة بسعال (عادة ما يكون جافًا) وصداع وألم في العضلات والمفاصل وغثيان وخيم والتهاب الحلق وسيلان الأنف، قد يدوم أسبوعين أو أكثر، ويُشفى معظم المرضى من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع واحد دون الحاجة إلى عناية طبية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توافر المستلزمات الطبية، وكافة احتياجات مختلف المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.

ووجّه بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية، على أن يتم تحديد المواصفات الخاصة بالكمامات المستدامة واعتمادها من جانب الجهات المختصة.

في السياق نفسه تم التنسيق مع المصانع لسرعة تخصيص خطوط إنتاج لتلك الكمامات في أقرب وقت ممكن، وتم تكليف الجهات المعنية في الحكومة بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالإنفلونزا الموسمية، لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء المقبل، تجنبًا لأي أزمات مستقبلية.

موضوعات متعلقة

بعد إجازته للسرقة.. من هو مفتي الإرهاب عمر رفاعي سرور «بروفايل»

شاي الكبوس يتصدر تويتر وحالة من السخرية حوله

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

أحمد الرافعي: شخصية مفتي الجماعة أجهدتنى روحيا (حوار)

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

وفاة ليتل ريتشارد أسطورة الـ«روك آند رول» عن 87 عامًا

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
المزيد

الثقافة

نهاية سبتمبر الموعد الأخير لاستلام الأعمال في جائزة الشارقة لنقد الشعر

«هيئة الكتاب» تذيع لقاء لمحمود يس من معرض الكتاب 2004

آيت ميهوب.. ضيف ملتقى تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

6 أعوام من دفتر«الغيطاني».. رسام السجاد ونساج التراث