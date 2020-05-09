كيف استعدت الحكومة لموسم الإنفلونزا الموسمية؟

في خطوة استباقية، يستعد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموجات جديدة من الانلفونزا الموسمية التي قد تزيد من أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى أماكن للحجز في المستشفيات، وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة استيعاب المستشفيات لهذه الأعداد، خاصة وسط تكهنات بعودة هجمة أكثر شراسة لفيروس كورونا المستجد في موسم الشتاء المقبل.وانطلاقًا من هذه النقطة، اتخذت الحكومة عدة إجراءات احتياطية للوقاية من الانفلونزا الموسمية، قبل موعد حضورها الرسمي، حماية لأي مضاعفات قد تطرأ على هدوء المواطنين، فزيادة عدد الحالات بالتأكيد سيثير حالة من الخوف والفزع.الانفلونزا الموسمية، بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، هي عدوى فيروسية حادة يسبّبها أحد فيروسات الأنفلونزا، تتسم بارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ والإصابة بسعال (عادة ما يكون جافًا) وصداع وألم في العضلات والمفاصل وغثيان وخيم والتهاب الحلق وسيلان الأنف، قد يدوم أسبوعين أو أكثر، ويُشفى معظم المرضى من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع واحد دون الحاجة إلى عناية طبية.وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توافر المستلزمات الطبية، وكافة احتياجات مختلف المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.ووجّه بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية، على أن يتم تحديد المواصفات الخاصة بالكمامات المستدامة واعتمادها من جانب الجهات المختصة.في السياق نفسه تم التنسيق مع المصانع لسرعة تخصيص خطوط إنتاج لتلك الكمامات في أقرب وقت ممكن، وتم تكليف الجهات المعنية في الحكومة بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالإنفلونزا الموسمية، لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء المقبل، تجنبًا لأي أزمات مستقبلية.