لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير عملية الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوى للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠١٩.وأشارت المحافظ إلى أن ١٠٩٢٢ طالبا وطالبة أدوا اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، لافتة إلى انتظام سير تلك العملية دون حدوث أية مشكلات.ومن جانبه، أكد عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية، منوهًا إلى أنه يتم التعامل وفقًا لخطة محددة للتعامل مع أى شكاوى فنية طبقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم.