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السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء بالمدينة المنورة

السبت 09/مايو/2020 - 01:51 م
السعودية
السعودية
مروة عنبر
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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، قرارا برفع الإجراءات الاحترازية عن 6 من أحياء المدينة المنورة، بعد فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الانباء السعودية واس عن مصدر مسئول، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 3 شعبان الماضي في أحياء الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة في المدينة المنورة.

وأشار المصدر إلى أن الرفع سيتم اعتبارا من اليوم السبت، والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية التي سبق الإعلان عنها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

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