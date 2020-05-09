مصرع طالب في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بسوهاج

لقى طالب مصرعه في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية كان يستقلها، على الطريق بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بتلقيه بلاغًا بحدوث مصادمة على الطريق بدائرة مركز شرطة سوهاج، ووجود متوفى.انتقل ضباط البحث الجنائي، وضباط إدارة المرور وبالفحص تبين حدوث مصادمة ووجود متوفى بناحية المزالوة بدائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "نشأت. م" 45 سنة سائق، يقيم بناحية الصوامعة شرق بدائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة نارية قيادة "محمود. أ" 44 سنة عامل، يقيم بناحية المزالوة بدائرة المركز.وأسفر الحادث عن مصرع مرافق قائد الدراجة النارية "مصطفى. م" 12 سنة طالب، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام، وبسؤال قائدي المركبتين قررا بمضمون ما تقدم واتهم والد المتوفى قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله وتم التحفظ على المركبتين.