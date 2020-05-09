16 طفلا يصلون بريطانيا من مخيمات لجوء يونانية الإثنين

وقالت الوزارة إن 31 مهاجرا آخر، من المقرر أن يتم لم شملهم بأسرهم في بريطانيا، سوف يكونون على متن نفس الطائرة من أثينا إلى لندن.



وتعرضت اليونان لانتقادات بسبب الاكتظاظ الشديد في بعض مخيمات اللجوء بها.



والشهر الماضي، استقبلت لوكسمبورج وألمانيا 12 و47 قاصرا دون مرافقين على التوالي، ومن المقرر أن تتجه طائرة أخرى إلى سويسرا على متنها 22 قاصرا الأسبوع المقبل.





ويعتزم الاتحاد الأوروبي إيواء نحو 1600 قاصر دون مرافقين من المخيمات المكتظة في الدول الأعضاء.



وحاليا هناك نحو 38 ألف شخص، 98 بالمئة منهم ذكور، في خمسة مخيمات رئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين في الجزر الواقعة شرق بحر إيجة، وهذا العدد أعلى كثيرا من قدرتها الاستيعابية.



وقدرت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن 36 بالمئة منهم قصر.

ذكرت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم السبت، أن 16 طفلا مهاجرا دون مرافقين سوف يصلون بريطانيا يوم الإثنين، بعدما جرى إجلاؤهم من مخيمات في جزر يونانية تقع في بحر أيجة.