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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسى فلسطينى: استهداف مستحقات الأسرى أمر خطير

السبت 09/مايو/2020 - 01:38 م
الدكتور عماد عمر
الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي
مروة عنبر
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قال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي، إن الهجوم على مستحقات الأسرى من قبل الاحتلال أمر خطير ويجب عدم الانصياع له والتصدي له بكل السبل، لما تمثله قضية الأسرى كونها أحد أهم الثوابت الوطنية التي ندافع عندها في كل المحافل.

وأكد عمر في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا القرار مخالف للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وهو انتهاك ضمن الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وهي جزء من المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وانحدار وطني خطير من قبل البنوك الفلسطينية يجب الوقوف أمامه لأنه أمر دخيل على ثقافتنا الوطنية.

وطالب عمر، السلطة الفلسطينية، بضرورة إيجاد الطرق البديلة لتسليم الأسرى مستحقاتهم دون الاكتراث بشروط البنوك التي فرضها الاحتلال عليهم، موضحًا أن البنوك وأصحابها يسعون لتنفيذ ما يصب في مصالحها.

كما دعا عمر السلطة، لإجراء مراجعة قانونية مع تلك البنوك كونها تعمل في الأراضي الفلسطينية وكيف لها الانصياع لقرارات الاحتلال وخاصة في قضية الأسرى.

وأشار عمر إلى أن الهجمة على مستحقات الأسرى تتزامن مع تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان يحرض من خلالها الحكومة الإسرائيلية على البدء بتنفيذ سياسة الضم لأراضي المستوطنات، وهي أحد بنود خطة السلام الأمريكية التي تسعي إسرائيل لتنفيذها بدعم ومساندة الإدارة الأمريكية.

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