إخلاء سبيل 11 متهمًا شاركوا فى حفل إفطار جماعى ببولاق الدكرور

أخلى قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة سبيل ١١ متهما أقاموا وآخرين حفل إفطار جماعي بمنطقة بولاق الدكرور مخالفين إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك بكفالة 500 جنيه لكل منهم.وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد رصدت فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه عدد كبير من الأهالي يتناولون وجبة الإفطار على مائدة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.وتمكنت قوة أمنية من ضبط 11 شخصًا، هم القائمون على إعداد مائدة الطعام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، وأنكر ٨ من المتهمين أمام محمود الأبيض، وكيل نيابة بولاق الدكرور، الاتهامات المنسوبة إليهم مؤكدين عدم علاقتهم بالواقعة وعدم ظهورهم في مقطع الفيديو المتداول بينما أشار الباقون إلى أنهم أثناء مرورهم مصادفة بالشارع المقام به الإفطار أصر الباقون من جيرانهم على انضمامهم إليهم لتناول الإفطار.ووجه المستشار محمود هاشم، رئيس نيابة بولاق الدكرور، للمتهمين تهمة إقامة احتفالية جماعية بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول باقي الأشخاص في الفيديو.