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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تطالب الناتو بردع انتهاكات تركيا في ليبيا والمتوسط

السبت 09/مايو/2020 - 01:36 م
ناتو
ناتو
هدير سند
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حذر رئيس الأركان العامة اليونانية الجنرال كوستاندينوس فلوروس، من عواقب استمرار الاستفزاز التركي لبلاده في بحر إيجه، واستمرارها في خرق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، حسبما أفادت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.

و أشار فلوروس، خلال مؤتمر عبر "الفيديو كونفراس" مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى إن استمرار خرق تركيا لحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا، والانتهاكات المتكررة التي تمارسها ضد بلاده في بحر إيجه، سوف تؤدي إلى عواقب غير متوقعة، لذا فهي تتطلب رد دولي حاسم.

وأضاف فلوروس إن التصعيد الأخير لأزمة الهجرة في بحر إيجه والمتوسط، كان نتيجة لاستغلال أنقرة لهذه الظاهرة للضغط على أوروبا، من أجل استمرارها في انتهاك المجال الجوي لليونان، بما في ذلك التحليق فوق إيفروس والجزر اليونانية، الحفر غير القانوني في المجال البحري لليونان، إلى جانب الأعمال الاستفزازية الأخرى، كان أخرها حادث اعتراض طائرات تركية مروحية وزير الدفاع اليوناني ورئيس أركان الجيش فوق بحر ايجه الأسبوع الماضي.

وطالب رئيس الأركان العامة اليونانية، باتخاذ موقف من تصرفات تركيا في اليونان والانتهاكات التي ترتكبها في ليبيا من خرق قرار حظر تصدير الأسلحة الدولي، وإرسال مرتزقة أجانب إلى طرابلس، تفاديًا لمخاطر الحوادث والعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن هذه التصرفات.

وكانت اليونان قد حذرت تركيا في الأسابيع الماضية من استمرار خرق مقاتلاتها لمجالها الجوي، معلنةً أن دفاعاتها الجوية وسلاحها الجوي، تصدت في أكثر من حادثة للمقاتلات التركية التي خرقت المجالين الجوي الليبي واليوناني في أبريل الماضي.

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