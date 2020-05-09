الكويت: حالتا وفاة و415 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 49 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، هي مخالطة لحالات مصابة بالمرض، بالاضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 92 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و86 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و86 حالة لمواطنين كويتيين، و61 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 95 حالة، منها 61 حالة مستقرة، و34 حالة حرجة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية منالمرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.