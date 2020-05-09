«المؤتمر»: شباب مصر هم خط الدفاع الأول والأخير عن الدولة

قال يوسف عماد، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن دور الشباب في النهوض بالمجتمع لا بد أن يكون تحت مظلة نظام ديمقراطي، يشمل كل شرائح المجتمع القائم على حفظ حقوق الإنسان وصيانة كرامته، مشيرًا إلى أنه لا بد من توفير متطلبات حياة كريمة لهذا الجيل.وأضاف عماد- في بيان له اليوم- "أننا كشباب نعد خط الدفاع الأول والأخير عن البلد، ومن خلال حاضرنا نستطيع أن نبني مستقبلًا أفضل"، لافتًا إلى أنه لا بد من المشاركة في عمليات التخطيط، والانتخابات، وقضايا الرأي العام أيضًا، كما لا بد من مشاركة الشباب في مناصرة الفئات المهمشة بالمجتمع كي تستطيع الحصول على حقها المشروع.